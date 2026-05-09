Олег Винник заявив, що експродюсер "забрав у нього все": подробиці скандалу

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Співак Олег Винник уперше емоційно прокоментував конфлікт із колишнім продюсером Олександром Горбенком та заявив, що після розриву співпраці залишився без доступу до соцмереж, квартири й особистих речей.

Артист, якого останніми роками активно обговорюють у Мережі, дав нове інтерв’ю російською мовою. У розмові він торкнувся одразу кількох тем — від проблем зі здоров’ям до сварки з людиною, яку колись називав майже братом. За словами Винника, їхні стосунки тривали близько 16 років і виходили далеко за межі роботи. Співак каже, що вони дружили сім’ями та були дуже близькими. Втім, згодом між ними почала зростати напруга. Особливо, мовляв, після скасування концертів і виснаження артиста через щільний графік.

«Це навіть не дружбою назвати, ми були як брати. Ми могли сім’ями зустрічатися, були близькими. Але рано чи пізно стосунки починають натягуватися», — заявив Винник у розмові з Наталею Влащенко.

За словами співака, остаточно конфлікт загострився вже під час повномасштабної війни. Артист стверджує, що перед Великоднем 2023 року втратив доступ до всіх своїх соцмереж, оскільки паролі нібито були змінені без його відома. Через це Винник навіть звертався, мовляв, до поліції. Також він заявив, що більше не може потрапити до квартири, яка нібито оформлена на спільну компанію.

«Він забрав у мене все. Це те, що було підло з його боку. Не знаю, що з ним відбувається. Але я розумію, що вся ця любов, яка між нами була, переросла в ненависть. Я думаю, що людина отямиться та збагне», — емоційно висловився співак.

Окремо Винник наголосив, що на початку співпраці між ним і Горбенком нібито не було офіційного контракту. За словами артиста, вони домовилися працювати «50 на 50», однак тепер продюсер це заперечує. Також співак поскаржився, що не зміг забрати навіть власні речі з квартири.

«Там же мої речі, вибачте, моя білизна, все ж там залишилося. Коли я хотів звідти все забрати, вони замки поміняли. Навіщо воно вам?» — сказав артист.

Зазначимо, у квітні 2023 року Олександр Горбенко офіційно повідомив про завершення співпраці з Олегом Винником. Тоді продюсер заявляв, що права на музичний проєкт і частину матеріалів належать його компанії. Згодом Горбенко також публічно звинуватив артиста у втечі з України «під пледом». Сам Винник ці заяви категорично відкинув і назвав такі слова «неповагою до прикордонників».

