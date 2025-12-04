ТСН у соціальних мережах

Гламур
3974
2 хв

Олега Винника та його дружину Таюне на свіжих фото запідозрили у зловживанні уколами краси

Скандальний артист та його обраниця перебувають у Німеччині.

Віра Хмельницька
Таюне та Олег Винник

Таюне та Олег Винник / © instagram.com/taunetaisia

У Мережі з'явились свіжі фото скандального співака Олега Винника та його дружини, виконавиці Таюне.

Знімками парочки поділилась візажистка Яна, як працює в Німеччині. Саме там після початку повномасштабної війни Олег Винник проживає з родиною. Вочевидь, артисти звернулися за послугами спеціалістки.

На нові світлини скандального виконавця та його дружини звернув увагу Telegram-канал "Злива". Ба більше, там не лише поділилися кадрами парочки, а й запідозрили їх у зловживанні уколами краси. Мовляв, обличчя що Олега Винника, що Таюне неабияк змінились. І причина тому — філери.

Олег Винник і Таюне раніше та зараз

Олег Винник і Таюне раніше та зараз

"Якщо ви хвилювались, чи лишилися гроші в Олега Винника — все ок. На філери ще вистачає", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на початку повномасштабної війни Олег Винник виїхав з України до Німеччини, де перебуває й досі та не повертається. Спочатку команда виконавця повідомляла, що артист лікується за кордоном, і нібито виїхав до 24 лютого 2022 року. Та потім колишній продюсер виконавця зробив скандальну заяву. Олександр Горбенко повідомив, що Винник втік з України, перетнувши кордон, ховаючись від прикордонників між сидіннями в авто під пледом. Ба більше, він натякав, що жодної хвороби в артиста немає і взагалі він страждає на залежність.

Сам Олег Винник всі звинувачення заперечує. Наразі він намагається відновити концертну діяльність, але за кордоном. Проте й тут без скандалів не минулося. Якщо раніше він заявляв, що більше не виконає жодної російськомовної пісні, а інакше "обблює себе", то нині ж не цурається цього робити. Звичайно, за це Винник стикається зі ще більшою критикою. Нещодавно співак різко висловився про гейтерів.

3974
