Олександр Еллерт офіційно підтвердив возз'єднання з Ксенією Мішиною

Акторка пробачила коханого.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт і акторка Ксенія Мішина після розриву стосунків у липні цього року так і не сказали, чи помирилися вони.

Олександр лише натякав, що йому вдалося повернути Ксенію, сама ж артистка взагалі ніяк це не коментувала. Аж от Еллерт влаштував коханій романтичний сюрприз. Він запросив її політати ввечері над Києвом на вертольоті. А коли вони піднялися, на Ксенію чекав сюрприз у вигляді напису зі свічок "Люблю тебе Ксю".

Еллерт зробив сюрприз коханій / instagram.com/ellert_a

Цей романтичний подарунок не залишив Ксенію байдужою. У сторіз свого Instagram Еллерт показав, як Ксенія тішилася такому подарунку. Обраниця Олександра з величезним букетом стрибала поміж свічок і не приховувала радості.

Ксенія дуже тішилася такому подарунку / instagram.com/ellert_a

"Потім була тонна радості. І все! Тому більше не додумуйте! А ще ми вирішили, що в майбутньому спільних сторіз буде шалено мало. Всім кохання" – повідомив Еллерт і підтвердив примирення з коханою.

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