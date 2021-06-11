Олександр Еллерт показав Ксенію Мішину зранку без макіяжу

Закохані відпочили у Карпатах.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт та акторка Ксенія Мішина, які раніше підігрівали чутки про своє розлучення, все таки разом.

Останній тиждень закохані насолоджуються відпочинком в Карпатах і діляться ним з фанатами. Так, Олександр Еллерт запостив чорно-білу світлину з підписом "Добрий ранок". На фото гуморист у чорній куртці поруч із Ксенією одягненою у світлий топ та теплу кофтину. Волосся акторки зібране у пучок, а на обличчі жодної косметики.

instagram.com/ellert_a

Зіркова пара гайнула на йогу ретрит до Карпат. У горах Ксенія та Олександр оздоровлюються та покращують фізичне здоров'я. Так, закохані опановували практику стояння на цвяхах, медитували та займалися йогою.

Нагадаємо, раніше акторка Ксенія Мішина та гуморист Олександр Еллерт похизувалися обручками з алмазами. Прикраси були спеціально вирощені на крові.

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