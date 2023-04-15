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Олександр Еллерт відреагував на заяву Ксенії Мішиної про те, що він її "знищував морально"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1977
Час на прочитання
1 хв
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Олександр Еллерт відреагував на заяву Ксенії Мішиної про те, що він її "знищував морально"

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шоумен дав чітку відповідь.

Шоумен Олександр Еллерт відреагував на слова своєї колишньої, акторки Ксенії Мішиною, про їхні аб'юзивні стосунки. 

Днями зірка "Кріпосної" заявила про те, що під час роману з Еллертом він "знищував її морально". Після таких гучних слів підписники шоумена поцікавилися в нього, що він думає на цей рахунок.

Еллерт дав коротку, але чітку відповідь, в своїх сторіз в Instagram. 

"У неї усі, бл*, арбузери", - написав колишній Мішиної. 

© instagram.com/ellert_a
Фото: instagram.com/ellert_a

Зазначимо, що у своєму інтерв'ю Ксенія також зазначила, що під час війни Олександр писав їй, однак помиритися колишнім закоханим не вдалося. 

Також нагадаємо, що пара познайомилася під час участі акторки у шоу "Холостячка-1". Після проєкту Олександр та Ксенія деякий час були разом, але потім розбіглися. Декілька разів вони намагалися повернути кохання, але нічого не вийшло.

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Дата публікації
Перегляди
1977
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