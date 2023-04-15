Олександр Еллерт відреагував на заяву Ксенії Мішиної про те, що він її "знищував морально"

Шоумен Олександр Еллерт відреагував на слова своєї колишньої, акторки Ксенії Мішиною, про їхні аб'юзивні стосунки.

Днями зірка "Кріпосної" заявила про те, що під час роману з Еллертом він "знищував її морально". Після таких гучних слів підписники шоумена поцікавилися в нього, що він думає на цей рахунок.

Еллерт дав коротку, але чітку відповідь, в своїх сторіз в Instagram.

"У неї усі, бл*, арбузери", - написав колишній Мішиної.

Фото: instagram.com/ellert_a

Зазначимо, що у своєму інтерв'ю Ксенія також зазначила, що під час війни Олександр писав їй, однак помиритися колишнім закоханим не вдалося.

Також нагадаємо, що пара познайомилася під час участі акторки у шоу "Холостячка-1". Після проєкту Олександр та Ксенія деякий час були разом, але потім розбіглися. Декілька разів вони намагалися повернути кохання, але нічого не вийшло.

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