Олександр Еллерт виїхав до США: шоумен відповів на хейт юзерів та знову нарвався на критику

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт виїхав до США.
Зараз шоумен перебуває в Каліфорнії. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідні фото.
"Уявіть, що ви щойно прочитали величезний пост… У якому, якщо задавалися, то знайшли відповіді на всі запитання… А потім останній рядок: "Тому деякий час буду в Каліфорнії. Не проклинайте, все повертається", – поділився він.
Одразу ж переможця шоу "Холостячка" зацькували у Мережі. Юзери обурилися, як Еллерт зміг виїхати з України під час війни.
- Сцикун. Відписка
- Жорстокий допис, поки хлопці на передовій
- Не гарно! Ой, не гарно, до нудоти! Донечці тепер точно буде ким "пишатися"!
На хейт Олександр вирішив відповісти іронічно. Втім, він так і не повідомив, чому поїхав до Америки.
"Одразу після того, як Зеленський став президентом, до мене прилетів лелека з листом "Тепер ти можеш не платити за комуналку, порушувати швидкісний режим, безплатно їсти у всіх ресторанах, щомісяця прилітати у села та забирати найкрасивішу дівчину. І найголовніше – не втрать посвідчення автора "Кварталу", адже лише з ним випускатимуть із країни. Нікого більше, чуєш Саня, нікого! Навіть Порошенка. Лише тебе, мій авторе", – написав він.
Зі свого боку, думки фоловерів розділилися. Так, чимало юзерів підтримали його.
- Читаю і дивуюся тому, що ніхто й приблизно не знає, чому Сашко зараз у Каліфорнії, а які бурхливі обговорення розвели, хто лежачи на дивані, хто від великого розуму та "точного знання", що відбувається в житті Сашка
- Молодець. Правильно, неважливо з якої країни підтримувати ЗСУ. Головне –віра в перемогу!
- Молодець! Відповідь з сарказмом, але те що треба. А всі, кому щось не подобається, нехай не читають і не дивляться. Вірю, що ти на своєму місці зараз і не менше допомагаєш ЗСУ
Втім, низка користувачів обурилися, що такі жарти недоречні під час війни.
- Безстидник, як добре, що мене оточують справжні чоловіки, а не чоловіки-баби
- Згадай, що в країні війна і люди зараз гинуть. Поїхав, то і їдь, але що за показушне фиркання?
- Наші батьки, брати, чоловіки... Сплять в окопах, тримаючи зброю в руках, не бачучи своїх дітей і внуків... Ви собі в Каліфорнії на сонечку, ви ж батько, ви ж маєте захищати свою дитину, яка живе в цій країні
Нагадаємо, голлівудський актор Лієв Шрайбер, який вдруге приїхав до України, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Також разом із зіркою футболу Андрієм Шевченком вони відвідали розбомблену російськими окупантами Бородянку.
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