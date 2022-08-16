Олександр Еллерт виїхав до США: шоумен відповів на хейт юзерів та знову нарвався на критику

Зараз шоумен перебуває в Каліфорнії. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідні фото.

"Уявіть, що ви щойно прочитали величезний пост… У якому, якщо задавалися, то знайшли відповіді на всі запитання… А потім останній рядок: "Тому деякий час буду в Каліфорнії. Не проклинайте, все повертається", – поділився він.

Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Одразу ж переможця шоу "Холостячка" зацькували у Мережі. Юзери обурилися, як Еллерт зміг виїхати з України під час війни.

Сцикун. Відписка

Жорстокий допис, поки хлопці на передовій

Не гарно! Ой, не гарно, до нудоти! Донечці тепер точно буде ким "пишатися"!

На хейт Олександр вирішив відповісти іронічно. Втім, він так і не повідомив, чому поїхав до Америки.

"Одразу після того, як Зеленський став президентом, до мене прилетів лелека з листом "Тепер ти можеш не платити за комуналку, порушувати швидкісний режим, безплатно їсти у всіх ресторанах, щомісяця прилітати у села та забирати найкрасивішу дівчину. І найголовніше – не втрать посвідчення автора "Кварталу", адже лише з ним випускатимуть із країни. Нікого більше, чуєш Саня, нікого! Навіть Порошенка. Лише тебе, мій авторе", – написав він.

Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Зі свого боку, думки фоловерів розділилися. Так, чимало юзерів підтримали його.

Читаю і дивуюся тому, що ніхто й приблизно не знає, чому Сашко зараз у Каліфорнії, а які бурхливі обговорення розвели, хто лежачи на дивані, хто від великого розуму та "точного знання", що відбувається в житті Сашка

Молодець. Правильно, неважливо з якої країни підтримувати ЗСУ. Головне –віра в перемогу!

Молодець! Відповідь з сарказмом, але те що треба. А всі, кому щось не подобається, нехай не читають і не дивляться. Вірю, що ти на своєму місці зараз і не менше допомагаєш ЗСУ

Втім, низка користувачів обурилися, що такі жарти недоречні під час війни.

Безстидник, як добре, що мене оточують справжні чоловіки, а не чоловіки-баби

Згадай, що в країні війна і люди зараз гинуть. Поїхав, то і їдь, але що за показушне фиркання?

Наші батьки, брати, чоловіки... Сплять в окопах, тримаючи зброю в руках, не бачучи своїх дітей і внуків... Ви собі в Каліфорнії на сонечку, ви ж батько, ви ж маєте захищати свою дитину, яка живе в цій країні

Нагадаємо, голлівудський актор Лієв Шрайбер, який вдруге приїхав до України, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Також разом із зіркою футболу Андрієм Шевченком вони відвідали розбомблену російськими окупантами Бородянку.

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