Олександр Еллерт зізнався, як виїхав в США під час війни, та чому не переходить на українську

Український шоумен та ексбойфренд акторки Ксенії Мішиної Олександр Еллерт поспілкувався з шанувальниками в Instagram і чесно відповів на їхні запитання.

Зокрема, фани досі цікавляться, як все ж таки Еллерту вдалося виїхати з України під час повномасштабної війни. Шоумена ображає той факт, що на думку багатьох, він залишив нашу країну незаконно:

"Я офіційно покинув Україну за усіма нормами законодавства під час військового стану. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався до країни двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знов. Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат… жодного стосунку до мого перетинання кордону не мають. Тому прошу офіційно від'*батися від мене", - написав Еллерт у грубій формі до фанів.

Зазначимо, як і раніше, Еллерт не говорить, які ж такі норми законодавства дозволяють йому вільно в'їжджати і виїжджати з України, коли він захоче, і перебувати в США стільки часу, скільки йому треба.

Як відомо, за законодавством виїжджати за кордон під час воєнного стану можуть чоловіки, які мають інвалідність та мають пенсійне посвідчення, або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Також мають право виїзд за кордон ті чоловіки, рідні яких загинули на війні, захищаючи Україну. Також залишити Україну під час повномасштабної війни можуть чоловіки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, або здійснюють догляд за особами чи дитиною з інвалідністю. Чи є підставою для виїзду Еллерта з України під час війни щось з вищезгаданого – шоумен мовчить.

Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Також Олександр Еллерт, відповідаючи на запитання фанів, пояснив, чому не переходить на українську мову:

"Я не хочу брехати собі першою чергою, а потім і вам. Я мешкаю в Америці, вся моя комунікація англійською і російською мовами. Тому буду чесним і в соцмережах. Інформація, яка буде стосуватися України, буде виключно українською. Візити в Чикаго, Україну, якісь заходи чи свята щиро з українською в серці та на язику", - зазначив Еллерт.

Нагадаємо, раніше Олександр Еллерт відреагував на заяву Ксенії Мішиної про те, що він її "знищував морально".

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