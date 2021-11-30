Олександр Градський незадовго до смерті одружився з киянкою, яка молодша від нього на 35 років

Артиста не стало 28 листопада.

Російський співак і композитор, один із засновників російського року Олександр Градський незадовго до смерті одружився з українкою.

Так, артист 17 років прожив у цивільному шлюбі з акторкою, Мариною Коташенко. За цей час жінка встигла народити йому двох синів. Втім, офіційно пара побралася лише за місяць до смерті Градського. На тому, аби узаконити їхній шлюб, наполягала саме Марина, пише Mk.ru.

Зазначимо, що Марина Коташенко родом з Києва. Дівчина після школи одразу переїхала до Москви. З Градським випадково познайомилася, коли їй було лише 19 років. Марина стала четвертою дружиною музиканта.

Нагадаємо, Олександр Градський помер 28 листопада. Артист потрапив до лікарні у Москві з підозрою на інсульт і перебував у реанімації. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати життя музиканта.

Також відомо, що його здоров'я різко погіршилося після того, як він перехворів на коронавірус у вересні.

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