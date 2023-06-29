Олександр Кривошапко довів до сліз відео, як вперше за рік зустрівся з 6-річною донькою

Український співак Олександр Кривошапко розчулив зворушливим відео з донькою Алісою, яку не бачив рік.

Роликом виконавець поділився в Instagram. Кривошапко влаштував 6-річній Алісі сюрприз. Дівчинці зав'язали пов'язкою очі, а коли вона їх відкрила, то позаду неї стояв тато.

Аліса була неймовірно рада бачити рідну людину. Тим часом Кривошапко взяв донечку на руки та закружляв з нею в обіймах.

"Я не бачив тебе рік. Найскладніший рік у житті без мого найголовнішого сенсу. Кохання переможе все", - зазначив співак.

У коментарях прихильники були просто розчулені. Чимало підписників зазначили, що після перегляду відео на їхніх очах виступили сльози: "Дуже зворушливо! Нехай всі татусі повернуться живі та здорові", "до сліз", "дуже зворушливо".

Нагадаємо, нещодавно ведучий Даніель Салем показав зворушливе відео, як зустрівся з донькою. Шоумен вперше від початку повномасштабної війни побачив дівчинку.

Читайте також: