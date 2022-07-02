Олександр Кривошапко довів до сліз відео зустрічі з донькою після 4 місяців розлуки

Олександр Кривошапко довів до сліз відео зустрічі з донькою після 4 місяців розлуки

Український співак Олександр Кривошапко розчулив відео зустрічі зі своєю маленькою донькою.

Артист, який від березня служить у складі добровольчого батальйону та паралельно займається благодійною діяльністю, вперше зустрівся з Алісою після чотирьох місяців розлуки.

У ролику дівчинка вибігає з автобуса і чимдуж біжить до татка в обійми. Зворушливим відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Донечка! Справжнє щастя через 4 місяці", – прокоментував артист.

У коментарях фоловери зізналися, що зустріч рідних людей довела їх до сліз.

Сашко, до сліз. Щастя вам і довгих років життя

Як біжить! Скільки щастя в очах! До татуся! Бережи Господи всіх янголят наших!

Плачу! Це справжнє щастя

Просто до сліз. Яка жорстока війна, і як таки здорово, що і в ній можна знайти щастя, якщо твої рідні поруч

Нагадаємо, "Друга Ріка" довів до сліз піснею, яку присвятив Маріуполю та заручникам на заводі "Азовсталь". Колектив випустив пісню "Чи ти почув" та кліп на неї.

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