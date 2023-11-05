Олександр Кривошапко і його жінки: бився з Денисовою, не одружився з мамою своєї доньки та шлюби на рік

Український співак Олександр Кривошапко має доволі бурхливе особисте життя.

Виконавець був двічі одружений, однак обидва шлюби не закінчилися гепі-ендом. Після розлучення Олександр довго не сумував на самоті та з головою поринав у нові стосунки.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, що відомо про особисте життя Олександра Кривошапка, що ставало причинами його розлучень з дружинами та з ким він зараз перебуває у стосунках.

Скандальний шлюб із Тетяною Денисовою з постійними сварками

Першою офіційною дружиною Олександра Кривошапка стала танцівниця Тетяна Денисова, яка зараз підтримує війну в Україні та живе в Росії. Вони одружилися 18 травня 2011 року та навіть планувати обвінчатися.

Олександр Кривошапко і Тетяна Денисова / Фото: vkontakte.ru

Тетяна старша за Олександра майже на 12 років. Їхній шлюб сприйняли неоднозначно. Ба більше, навіть рідні та друзі відмовляли закоханих узаконювати стосунки.

Олександр Кривошапко і Тетяна Денисова / Фото: topclub.ua

Шлюб співака і танцівниці був доволі бурхливим та пристрасним. Однак вони постійно то сварилися, то знову мирилися, то розлучалися, то сходилися. Крапку в стосунках подружжя поставило 2012 року. Олександр з'їхав від дружини та почав жити сам. Як розповідав співак, на рішення розлучитися вплинуло багато факторів. Вони постійно сварилися та навіть билися, ревнували одне одного та не давали творчо розвиватися.

Олександр Кривошапко і Тетяна Денисова

"Бувало, що ми починали сваритись за годину до мого виїзду. О восьмій поїзд, а о сьомій у нас тільки закінчується бійка. Я її не б'ю, а вона мене била, дряпала", - говорив Кривошапко в інтерв'ю Viva!

Сама Денисова теж підтверджувала, що в їхніх стосунках були бійки. Щоправда, танцівниця говорила, що вони обидва не цуралися підіймати одне на одного руку.

Олександр Кривошапко і Тетяна Денисова

"У нас навіть доходить до подряпин до крові, синців. І що далі, то наші взаємні каліцтва стають серйознішими. І це лякає", - говорила танцівниця.

2012 року скандальне подружжя остаточно розлучилося. Як сказав Кривошапко, причиною цього стали "патологічні ревнощі" Денисової. А от у танцівниці була інша версія.

Олександр Кривошапко і Тетяна Денисова

"Він хотів, щоб я повністю належала йому. Я не звикла в чомусь собі відмовляти, я завжди забезпечувала себе сама і ні в кого нічого не просила. Якщо раніше я їздила з Сашком на всі концерти, то в якийсь момент все це різко припинилося, він залишився без мене. Ми роз'їжджалися в різні боки, ці нескінченні ревнощі, нічні дзвінки одне одному, недовіра...", - говорила танцівниця.

Стосунки з Мариною Кінські, яка народила йому доньку

Другою обраницею виконавця стала модель та акторка Марина Кінські, яка родом із Запоріжжя. Їхні стосунки Кривошапко майже не афішував. Відомо лише, що пара познайомилася під час знімань фільму, де між ними спалахнула іскра.

Олександр Кривошапко і Марина Кінські / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

У серпні 2017 року у пари народилася донька, яку закохані назвали Алісою. До речі, Кривошапко був присутнім на пологах та підтримував кохану.

Олександр Кривошапко і Марина Кінські

Однак у стосунках Олександра та Марини сталася тріщина і врешті вони розійшлися. Що стало причиною – невідомо. Кривошапко не коментував це. В офіційному шлюбі пара не була.

З донькою співак постійно бачиться та спілкується. Виконавець обожнює Алісу та називає її "сенсом свого життя".

Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Шлюб на один рік із косметологинею Марією

Співак у вересні 2022 року одружився із косметологинею Марією. До весілля пара зустрічалася понад півтора року. Щоправда, перед початком повномасштабної війни Олександр та Марія розійшлися. Як говорив Кривошапко, вони постійно сварилися, що й стало причиною розриву. Однак війна зблизила закоханих, тож вони зійшлися знову та навіть одружилися.

Олександр Кривошапко з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Ми трішки були неуважними одне до одного і багато сварилися. Але коли почалася війна, і коли я побачив, як насправді вона ставиться до моєї родини, яка потрапила у дуже складну ситуацію, як вона хоче допомогти, як вона стала для мене надійним тилом, і я вирішив не відкладати цю ідею, і зробити це одразу – одружитися", - розповідав раніше Кривошапко.

Олександр Кривошапко з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Однак вже у жовтні цього року стало відомо, що пара не разом. Олександр не розповідав про розлучення та що саме стало причиною цього. Ймовірно, подружжя не знаходило спільну мову та сварилося.

З ким Олександр Кривошапко нині перебуває у стосунках

Про розлучення з Марією артист не повідомляв. Натомість він опублікував фото з новою обраницею, що й дало зрозуміти, що з другою дружиною співак вже не разом.

Олександр Кривошапко з новою обраницею / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Виконавець зустрічається з дівчиною, на ім'я Христина. Він перебуває з нею за кордоном. Про їхні стосунки майже нічого не відомо, адже Кривошапко не дає про це жодних коментарів.

Олександр Кривошапко з новою дівчиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

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