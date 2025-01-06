Олександр Кривошапко на нових фото з весілля показав, як у США втретє одружувався

Український співак Олександр Кривошапко потішив новими фото зі свого весілля, яке він відгуляв 3 січня в США.

Зокрема, артист показав, як за кордоном одружувався. Пара офіційно зареєструвала шлюб, після чого вирушила на святкування з найближчими та найріднішими друзями в одному з українських ресторанів у Чикаго. Закохані не влаштовували занадто гучних вечірок, а провели особливий день у колі важливих для них людей.

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко на весілля одягнув чорний костюм та білу сорочку без краватки. Тим часом дружина виконавця Христина була у білій сукні, із зібраним волоссям та доволі стриманим макіяжем.

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

До речі, кохана Олександра Кривошапка також опублікувала допис, в якому висловилась про їхні стосунки. Зокрема, Христина зазначила, що неабияк вдячна долі за зустріч із співаком. Дружина Кривошапки зазначає, що саме він вірить в неї, підтримує її та не дає опустити руки. Христина наголосила, що теж буде для чоловіка тією підтримкою та опорою.

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Я дякую долі за те, що вона звела нас разом, за те, що наші шляхи перетнулися у цьому величезному світі, щоб стати однією дорогою. Ти той, хто завжди дивився на мене з любов'ю навіть тоді, коли я сама сумнівалася в собі. Той, хто вірив у мене, надихав, хто з легкістю робить кожен мій день кращим. Ти моя сила, мій натхненник, моя любов, яка не знає кордонів. Я кохаю тебе всім серцем і кожним шматком своєї душі. Дякую, що обрав мене, що довірив мені бути частиною твого життя, твоєю дружиною", - зазначила обраниця виконавця.

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Нагадаємо, нещодавно Олександр Кривошапко одружився втретє. Артист зі своєю обраницею зіграв весілля в США. Співак вже прокоментував, як йому було одружуватися в еміграції.

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