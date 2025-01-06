Олександр Кривошапко на нових фото з весілля показав, як у США втретє одружувався

Тим часом дружина виконавця висловилася про їхні стосунки.
Український співак Олександр Кривошапко потішив новими фото зі свого весілля, яке він відгуляв 3 січня в США.
Зокрема, артист показав, як за кордоном одружувався. Пара офіційно зареєструвала шлюб, після чого вирушила на святкування з найближчими та найріднішими друзями в одному з українських ресторанів у Чикаго. Закохані не влаштовували занадто гучних вечірок, а провели особливий день у колі важливих для них людей.
Олександр Кривошапко на весілля одягнув чорний костюм та білу сорочку без краватки. Тим часом дружина виконавця Христина була у білій сукні, із зібраним волоссям та доволі стриманим макіяжем.
До речі, кохана Олександра Кривошапка також опублікувала допис, в якому висловилась про їхні стосунки. Зокрема, Христина зазначила, що неабияк вдячна долі за зустріч із співаком. Дружина Кривошапки зазначає, що саме він вірить в неї, підтримує її та не дає опустити руки. Христина наголосила, що теж буде для чоловіка тією підтримкою та опорою.
"Я дякую долі за те, що вона звела нас разом, за те, що наші шляхи перетнулися у цьому величезному світі, щоб стати однією дорогою. Ти той, хто завжди дивився на мене з любов'ю навіть тоді, коли я сама сумнівалася в собі. Той, хто вірив у мене, надихав, хто з легкістю робить кожен мій день кращим. Ти моя сила, мій натхненник, моя любов, яка не знає кордонів. Я кохаю тебе всім серцем і кожним шматком своєї душі. Дякую, що обрав мене, що довірив мені бути частиною твого життя, твоєю дружиною", - зазначила обраниця виконавця.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Кривошапко одружився втретє. Артист зі своєю обраницею зіграв весілля в США. Співак вже прокоментував, як йому було одружуватися в еміграції.
Читайте також: