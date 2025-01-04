Олександр Кривошапко одружився втретє та показав, яким було його весілля в США

Пара провела церемонію в колі найближчих.
Український співак Олександр Кривошапко офіційно розпрощався з холостяцьким життям.
Третьою дружиною співака стала Христина, з якою він будує стосунки вже понад рік. Щасливою звісткою Кривошапко поділився в Instagram. Виконавець показав перші кадри з весілля. Так, церемонія пройшла у США, де подружжя вже тривалий час проживає. До слова, розділити радісну мить на весілля завітали лише найближчі друзі пари.
Новоспечені молодята також показали фото, яке зробили одразу після розпису та обміну обручками. Щасливе подружжя для церемонії обрало доволі стримані образи. Так, Олександр одягнув класичний костюм нареченого, а ось його обраниця – обтислу довгу атласну білу сукню з великим вирізом на нозі та корсетом. Христина доповнила образ кардиганом, шубою, легким макіяжем і укладкою.
Крім того, закохані зробили декілька фото на тлі американських вулиць і замилували романтикою просто неба.
Зазначимо, це вже третій шлюб для Олександра Кривошапка. Його попередні два були доволі короткими й обидва протривали близько року. Від другої дружини артист виховує 7-річну доньку Алісу, з якою минулого року неочікувано вийшов на сцену Маямі під час свого концерту та звернувся до неї із зворушливою обіцянкою.
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