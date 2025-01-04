Олександр Кривошапко одружився втретє та показав, яким було його весілля в США

Український співак Олександр Кривошапко офіційно розпрощався з холостяцьким життям.

Третьою дружиною співака стала Христина, з якою він будує стосунки вже понад рік. Щасливою звісткою Кривошапко поділився в Instagram. Виконавець показав перші кадри з весілля. Так, церемонія пройшла у США, де подружжя вже тривалий час проживає. До слова, розділити радісну мить на весілля завітали лише найближчі друзі пари.

Олександр Кривошапко одружився / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко одружився / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Новоспечені молодята також показали фото, яке зробили одразу після розпису та обміну обручками. Щасливе подружжя для церемонії обрало доволі стримані образи. Так, Олександр одягнув класичний костюм нареченого, а ось його обраниця – обтислу довгу атласну білу сукню з великим вирізом на нозі та корсетом. Христина доповнила образ кардиганом, шубою, легким макіяжем і укладкою.

Дружина Олександра Кривошапка / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Крім того, закохані зробили декілька фото на тлі американських вулиць і замилували романтикою просто неба.

Олександр Кривошапко одружився / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко одружився / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Зазначимо, це вже третій шлюб для Олександра Кривошапка. Його попередні два були доволі короткими й обидва протривали близько року. Від другої дружини артист виховує 7-річну доньку Алісу, з якою минулого року неочікувано вийшов на сцену Маямі під час свого концерту та звернувся до неї із зворушливою обіцянкою.

Читайте також: