Олександр Кривошапко під трек російського виконавця показався в палких обіймах нової коханої

Український співак Олександр Кривошапко вже не приховує свої стосунки з новою дівчиною Христиною, тому продовжує публікувати з нею романтичні відео.

Цього разу у своєму фотоблогу Кривошапко показав відверті кадри з обраницею, зроблені під час вечері в ресторані. Закохані поцілували одне одного, а потім почали обійматися. Спочатку обличчя Христини не було видно через її палкі обійми та цілунки. Лише наприкінці вона поглянула в кадр та усміхнулася, доки коханий ніжно голубив її шию.

Однак, незрозумілим для багатьох став вибір пісні до відео. Український артист для такого романтичного ролику обрав трек російського виконавця Loc-Dog. Вочевидь, щоб уникнути хейту на тлі обраної пісні, Кривошапко закрив коментарі до публікації.

Олександр Кривошапко спантеличив палкими обіймами з новою дівчиною під трек російського співака

Відео з новою коханою співак не став підписувати.

Як відомо, Олександр і Христина нині перебувають за кордоном і часто тішать фанів романтичним контентом.

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Кривошапко вже показувався з новою дівчиною Христиною. Зокрема, вони разом провели час і поплавали у відкритому басейні на тлі гірського пейзажу за кордоном.

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