Олександр Кривошапко показав ніжне фото з коханою та публічно привітав її з важливим святом

Український співак Олександр Кривошапко розповів про особливе свято його дівчини Христини.

Сьогодні, 29 квітня, кохана артиста святкує день народження. З цієї нагоди Олександр присвятив дівчині сторіз в Instagram, де опублікував їхнє романтичне фото. На зображенні щаслива пара позує на тлі оглядового колеса у США, де вже тривалий час проживає разом. Окрім того, Олександр також залишив привітання та висловив свої щирі почуття до Христини.

Олександр Кривошапко з дівчиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"З днем народження тебе, моя кохана Христино. Ми з тобою мали зустрітися в цьому житті. Кожен наш крок, кожен успіх та досягнення, які ми робимо, говорять про те, що інакше і бути не могло. Ти стала для мене найдорожчою і надійною людиною, другом, супутником і мотиватором. Я хочу, щоб кожна твоя мить була наповнена щастям і я готовий працювати для цього ще більше і успішніше. Моя неймовірна", - написав Кривошапко.

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева також вітала коханого з нагоди його дня народження і показала ніжні фото з ним.

Читайте також: