Олександр Кривошапко показав, як проводить час з 6-річною донькою, з якою рік не бачився

Артист поділився сімейними кадрами.
Український співак Олександр Кривошапко показав, як весело проводить час з 6-річною донькою Алісою, з якою рік не бачився.
Виконавець опублікував в Instagram-stories зворушливе відео з донечкою. Судячи з кадрів, співак прогулювався з Алісою та милувався мальовничими краєвидами. Зокрема, на відео на тлі Кривошапка та його доньки виднівся невеликий водоспад.
Співак також зворушливо звернувся до донечки. Він зазначив, що неабияк любить її, та наголосив, що вона – його щастя на цій планеті.
"Якщо на цій планеті існує щастя, то воно відбувається просто зараз! Люблю тебе!" – зазначив артист.
Нагадаємо, через повномасштабну війну Олександр Кривошапко рік не бачився з Алісою. Нещодавно відбувалася їхня зворушлива зустріч. Виконавець просто довів до сліз підписників, коли показав, який сюрприз влаштував 6-річній донечці.
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