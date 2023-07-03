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Олександр Кривошапко показав, як проводить час з 6-річною донькою, з якою рік не бачився

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
897
Час на прочитання
1 хв
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Олександр Кривошапко показав, як проводить час з 6-річною донькою, з якою рік не бачився

Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Артист поділився сімейними кадрами.

Український співак Олександр Кривошапко показав, як весело проводить час з 6-річною донькою Алісою, з якою рік не бачився.

Виконавець опублікував в Instagram-stories зворушливе відео з донечкою. Судячи з кадрів, співак прогулювався з Алісою та милувався мальовничими краєвидами. Зокрема, на відео на тлі Кривошапка та його доньки виднівся невеликий водоспад.

Олександр Кривошапко з донькою / © instagram.com/alexanderkrivoshapko
Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Співак також зворушливо звернувся до донечки. Він зазначив, що неабияк любить її, та наголосив, що вона – його щастя на цій планеті.

"Якщо на цій планеті існує щастя, то воно відбувається просто зараз! Люблю тебе!" – зазначив артист.

Олександр Кривошапко з донькою / © instagram.com/alexanderkrivoshapko
Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Нагадаємо, через повномасштабну війну Олександр Кривошапко рік не бачився з Алісою. Нещодавно відбувалася їхня зворушлива зустріч. Виконавець просто довів до сліз підписників, коли показав, який сюрприз влаштував 6-річній донечці.

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Дата публікації
Перегляди
897
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