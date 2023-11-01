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Олександр Кривошапко показав, як романтично проводить час з новою коханою за кордоном

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Олександр Кривошапко показав, як романтично проводить час з новою коханою за кордоном

Олександр Кривошапко з новою обраницею / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Музикант вже не приховує нову обраницю.

Український співак Олександр Кривошапко потішив прихильників романтичним контентом зі своєю новою коханою.

В Instagram виконавець опублікував романтичні знімки з дівчиною, на ім'я Христина, та показав, як вони разом проводять час. Пара відпочивала за кордоном. Вони разом поплавали у відкритому басейні на тлі гірського пейзажу.

Олександр Кривошапко з новою дівчиною / © instagram.com/alexanderkrivoshapko
Олександр Кривошапко з новою дівчиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

На одному фото Христина та Олександр позували перед камерою, ніжно обійнявши одне одного. На іншому знімку закохані тулилися одне до одного та дарували солодкі поцілунки.

Олександр Кривошапко з новою дівчиною / © instagram.com/alexanderkrivoshapko
Олександр Кривошапко з новою дівчиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Світлини з новою коханою Кривошапко не став підписувати. Окрім того, виконавець приховав можливість залишати коментарі. Річ у тім, що під попереднім дописом, де Олександр з Христиною відпочивали в італійському ресторані, музиканта розкритикували. Співаку дорікнули, що той під час війни в Україні перебуває за кордоном.

Зазначимо, лише рік тому Олександр Кривошапко одружився з косметологинею Марією. Однак пара розлучилася. Про розрив подружжя прихильники дізналися лише тоді, коли музикант опублікував фото з новою обраницею. Причини розлучення наразі невідомі.

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Дата публікації
Перегляди
3174
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