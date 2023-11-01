Олександр Кривошапко показав, як романтично проводить час з новою коханою за кордоном

Музикант вже не приховує нову обраницю.
Український співак Олександр Кривошапко потішив прихильників романтичним контентом зі своєю новою коханою.
В Instagram виконавець опублікував романтичні знімки з дівчиною, на ім'я Христина, та показав, як вони разом проводять час. Пара відпочивала за кордоном. Вони разом поплавали у відкритому басейні на тлі гірського пейзажу.
На одному фото Христина та Олександр позували перед камерою, ніжно обійнявши одне одного. На іншому знімку закохані тулилися одне до одного та дарували солодкі поцілунки.
Світлини з новою коханою Кривошапко не став підписувати. Окрім того, виконавець приховав можливість залишати коментарі. Річ у тім, що під попереднім дописом, де Олександр з Христиною відпочивали в італійському ресторані, музиканта розкритикували. Співаку дорікнули, що той під час війни в Україні перебуває за кордоном.
Зазначимо, лише рік тому Олександр Кривошапко одружився з косметологинею Марією. Однак пара розлучилася. Про розрив подружжя прихильники дізналися лише тоді, коли музикант опублікував фото з новою обраницею. Причини розлучення наразі невідомі.
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