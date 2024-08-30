Олександр Кривошапко показався з донькою на сцені та публічно звернувся до неї: "Дуже люблю"

Український співак Олександр Кривошапко, який під час війни проживає в США, привітав доньку Алісу з особливим святом.

Сьогодні, 30 серпня, дівчинці виповнилося 7 років. З нагоди свята Олександр опублікував спільні кадри з донькою й показав, як вони разом вийшли на сцену під час його нещодавнього літнього концерту в Маямі. До слова, це перший публічний вихід Кривошапка, коли він взяв із собою на сцену Алісу. Зал радісно й аплодисментами зустрів дівчинку.

Тим часом у дописі співак привітав підрослу донечку з 7-річчям і пообіцяв, що більше часу проводитиме з Алісою, адже багато попередніх років вони втратили через повномасштабне вторгнення.

Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Сьогодні тобі 7 років, моя кохана донечко. Через цю війну ми втратили багато, але надолужимо набагато більше. Тато про все подумає і все вирішить! Дуже люблю, дуже. А це відео – наш перший з тобою спільний концерт, який відбувся 24.08 в Маямі", – розповів зірковий тато.

Нагадаємо, нещодавно ведуча та акторка Олена Кравець також показала підрослих дітей-двійнят і пожартувала про їхнє повернення до школи.

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