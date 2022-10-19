Олександр Кривошапко пригадав, як з дружиною потрапив у серйозну ДТП: "Це моя провина"

Аварія трапилася тоді, коли подружжя їхало до Харківської області з волонтерською допомогою.

Співак та волонтер Олександр Кривошапко розповів, як зі своєю дружиною, косметологинею Марією, потрапив у серйозну ДТП.

Аварія сталася тоді, коли подружжя їхало разом до Харківської області з волонтерською місією. Утім, під час поїздки їхнє авто ледь не перевернулося, коли вскочило до ями на дорозі. Олександр поділився, що вони вдячні, що взагалі залишилися живі. Кривошапко також розповів, що його дружина отримала травми. Зокрема, Марія зламала ніс.

"Ми дуже вдячні Богу, що ми живі. Маша отримала там... У неї зламаний ніс після цієї аварії. Вона постраждала. Мені, як чоловіку, авжеж… Через це я дуже погано почуваюся. Хоча знаю, що вона хотіла цього. Вона сама волонтер, вона мала право поїхати. Але я чомусь не зупинив. Так, це моя провина", - поділився у програмі ЖВЛ Кривошапко.

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Нагадаємо, Олександр та Марія нещодавно узаконили свої стосунки. Косметологиня стала другою офіційною дружиною музиканта. Разом вони вже два роки, а освідчувався Кривошапко коханій по-особливому. Раніше Олександр розповідав, як саме запропонував Марії стати його дружиною.

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