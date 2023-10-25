Олександр Кривошапко розлучився з другою дружиною та показав свою нову обраницю

Український співак Олександр Кривошапко розлучився з другою дружиною, закрутив новий роман і вже представив свою обраницю.

Зокрема, артист опублікував в Instagram романтичне фото з коханою. Знімок був зроблений в одному з ресторанів Мілана, Італія. Пара сиділа за столиком і мило тулилася одне до одного.

"Мій промінчик світла", – підписав знімок з коханою Олександр.

Олександр Кривошапко з новою обраницею / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Про нову обраницю музиканта мало що відомо. Співак вперше представив її публіці, до цього він не розповідав про своє особисте життя. Відомо, що кохану Кривошапка звати Христиною. Вона в Instagram опублікувала те саме романтичне фото з виконавцем.

"Ось він – синтез мужності й ніжності. Тільки з тобою я почуваюся такою захищеною та коханою", - підписала знімок з Олександром Христина.

Олександр Кривошапко з новою обраницею / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

А от зі своєю другою дружиною, косметологинею Марією, співак, схоже, розлучився і видалив всі спільні знімки з фотоблогу. Щоправда, коли саме це сталося – невідомо. Одружилися вони у вересні 2022 року. Про стосунки Олександра та Марії стало відомо 2021 року. Закохані перед початком повномасштабної війни розходилися. Як тоді говорив співак, вони часто сварилися і не розуміли одне одного. Можливо, саме це і стало причиною їхнього розлучення.

Олександр Кривошапко з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Першою дружиною Кривошапка була танцівниця-зрадниця Тетяна Денисова. Також артист виховує доньку Алісу, яку йому народила акторка Марина Кінські. З мамою своєї дитини Кривошапко не був в офіційних стосунках.

Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

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