Олександр Кривошапко розповів, як його родина евакуйовувалася з Маріуполя та як загинула бабуся

Війна застала сім'ю співака та волонтера Олександра Кривошапка у Маріуполі. Від перших днів повномасштабного вторгнення рідні артиста перебували під обстрілами.

Як пригадав Кривошапко, він не мав зв'язку з рідними та майже з ними не розмовляв. Його сестра з мамою постійно перебували у підвалі та навіть не могли звідти вийти через постійні обстріли.

Через 40 днів сім'я співака наважилася поїхати з окупованого міста. Вони пройшли пішки 15 кілометрів та зуміли дістатися до безпечного місця. Утім, бабуся Олександра загинула в окупованому Маріуполі.

Олександр Кривошапко з рідними

"Моя родина одразу від початку війни у Маріуполі опинилася під обстрілами. Не лише моя родина, але й багато моїх друзів там були. Там була моя сестра і її чоловік, моя мама, моя бабуся, яка загинула. Це пекло було понад 40 днів. За 40 днів, можливо, хвилини дві я поговорив з родиною взагалі, бо це було майже неможливо. Це такий емоційний тероризм, який я ніколи не забуду і ніколи ніхто з нас не забуде", - розповів у програмі ЖВЛ артист.

Кривошапко пригадав, через постійні обстріли рідні не могли сходити до бабусі, тому біля неї весь час була доглядальниця. Коли сім'я артиста вже виїжджала з Маріуполя, то їм повідомили, що бабуся загинула. Музикант зізнається, що йому досі тяжко це згадувати.

Олександр Кривошапко: моя родина і друзі опинилися під обстрілами в Маріуполі, бабуся загинула

"Наш підвал у Маріуполі, він розташований від під'їзду, можливо, метри два. Були дні, коли люди підвалах не могли по два-три дні вийти у під'їзд. Така щільність цих обстрілів була постійно. У них не було можливості навіть завітати до бабусі, яка була кілька дворів від нас. Але вона була із доглядальницею. Вони могли піти туди, але не дійти. Коли вони виїжджали з міста, вже стало відомо… Досі болить", - поділився Кривошапко.

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