Олександр Кривошапко висловився про своє американське весілля під час війни: "Дуже боляче"

Український співак Олександр Кривошапко висловився про своє нещодавнє весілля у США, коли в рідній Україні триває війна.

Так, співак у своєму фотоблогу розповів, що повномасштабне вторгнення не дозволило його родичам бути присутніми на святі. Артист каже, що йому дуже боляче від цього. Тим не менш, Кривошапко тішиться, що в Америці розпочинається нова сторінка його життя з коханою Христиною поруч.

"3 січня 2025 року народилася наша сім'я. Попри еміграцію, ми змогли зробити свято, яке хотіли. Дуже боляче, що війна розкидала мою сім'ю по всій земній кулі, і я не побачив усіх своїх рідних на весіллі. Але були ті, хто разом з нами будує наше нове життя в цій дивовижній і непростій країні! У нас із тобою попереду багато речей і турбот, але цей день ми запам'ятаємо з тобою назавжди. Відтепер це наш день", - поділився знаменитість.

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Крім того, шоумен розповів власну історію кохання з обраницею. Як зізнається Кривошапко, іскра між ним і майбутньою дружиною зародилася ще з першого погляду. І відтоді співак називає свою другу половинку лікарем і другом.

"З першої секунди ми з тобою все зрозуміли... Лише одиниці знають, наскільки дивовижна наша історія, скільки в ній магії та любові одне до одного. Ми були у неймовірній подорожі, і я досі до кінця не усвідомлюю темп, який ми задали. Ти моє кохання, мій друг, мій лікар. А тепер ти - моя дружина", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lama розповіла про особисте життя. Зокрема, зізналася, чому її свекруха спочатку мала сумніви щодо стосунків свого сина із нею.

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