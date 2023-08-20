Олександр Кривошапко замилував фото з донькою-копією себе і показав, як вони разом проводять час

Український співак Олександр Кривошапко показав, як проводить час з донькою Алісою.

У своєму Instagram артист опублікував щасливі сімейні кадри з 6-річною дівчинкою. На фото Аліса сиділа у татка на руках та смакувала морозивом. На тлі сімейства виднівся мальовничий гірський пейзаж. Нині Положинський разом з донькою подорожує та весело проводить час.

Олександр Кривошапко з донькою / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Також музикант показав знімок, на якому зображена лише Аліса. На тлі дівчинки виднівся морський пейзаж, а вона тим часом позувала перед камерою.

"Любов моя", - коротко підписав фото Кривошапко та додав смайлик вигляді червоного сердечка.

Донька Олександра Кривошапка / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Тим часом прихильники засипали родину компліментами. Фани у коментарях писали, що Аліса росте справжньою красунею. Також користувачі запримітили, що юна дівчинка неабияк схожа на свого тата.

Батькова копія! Будьте щасливі!

Які ж ви гарні, будьте щасливими!

Гарний і талановитий батько, гарна донька! Вічна любов!

Нагадаємо, нещодавно співачка Alyosha показала рідкісне фото 3-річної доньки від виконавця Тараса Тополі. Дівчинка здивувала схожістю зі своїм зірковим татом.

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