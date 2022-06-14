Олександр Кривошапко зізнався, що служить у складі добровольчого батальйону, та показав посвідчення

Олександр Кривошапко зізнався, що служить у складі добровольчого батальйону, та показав посвідчення

Український співак Олександр Кривошапко розповів, що ще від березня служить у складі добровольчого батальйону.

Артист не збирався про це розповідати, адже вважає, що про це не потрібно кричати на кожному кроці.

Утім, йому постійно пишуть повідомлення, аби він йшов служити до ЗСУ. Тож Олександр вирішив відповісти користувачам.

Разом з тим знаменитість на відео показав своє посвідчення, аби у юзерів не виникало бажання звинувачувати його в тому, що він не захищає Україну.

"Хочу відповісти тим, хто кожного дня відправляє мене до складу українських військ. Уже два з половиною місяці я перебуваю на контракті з добровольчим батальйоном, просто не розголошував, бо паралельно із цим займався іншою справою - нашим благодійним фондом. Тому не переймайтеся – із духом усе добре. Слава Україні!", - зазначив Кривошапко.

Зазначимо, співак паралельно зі службою займається благодійною діяльністю. Зокрема, Олександр збирає гуманітрану допомогу для українців, які постраждали від війни, яку вороже розв'язала Росія.

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