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Олександр Кривошапко вдруге стане батьком: вагітна дружина засвітила округлий животик на тлі океану
Зірка повідомив про поповнення у родині через майже два роки після весілля — що відомо про його особисте життя.
Співак Олександр Кривошапко вдруге стане батьком — його нова дружина Христина вагітна, про що артист натякнув у соцмережах, опублікувавши ніжні сімейні кадри з відпочинку у Флориді.
Виконавець поділився новою фотосесією з коханою просто на узбережжі. Подружжя позувало на тлі океану та піщаного пляжу. Особливу увагу привернув округлий животик дружини артиста. На ньому красувалися маленькі блискітки. Закохані не приховували ніжності одне до одного та залюбки демонстрували спільні моменти. Схоже, у родині співака готуються до особливої події.
«Наше маленьке чудо», — написав під фото артист.
На початку січня 2025 року співак Олександр Кривошапко повідомив про свій третій шлюб. Артист повів під вінець обраницю на ім’я Христина. Закохані уклали шлюб у США, а також саме там відгуляли весілля.
Варто зазначити, що для Олександра Кривошапка це буде вже друга дитина. Артист має доньку від попередніх стосунків, тож тепер його родина готується до нового поповнення.
Нагадаємо, нещодавно Гіларі Свонк поставила на місце критиків її вагітності в 52 роки.