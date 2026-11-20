Олександр Кривошапко та Христина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

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Співак Олександр Кривошапко вдруге стане батьком — його нова дружина Христина вагітна, про що артист натякнув у соцмережах, опублікувавши ніжні сімейні кадри з відпочинку у Флориді.

Виконавець поділився новою фотосесією з коханою просто на узбережжі. Подружжя позувало на тлі океану та піщаного пляжу. Особливу увагу привернув округлий животик дружини артиста. На ньому красувалися маленькі блискітки. Закохані не приховували ніжності одне до одного та залюбки демонстрували спільні моменти. Схоже, у родині співака готуються до особливої події.

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«Наше маленьке чудо», — написав під фото артист.

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Олександр Кривошапко та Христина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко та Христина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

На початку січня 2025 року співак Олександр Кривошапко повідомив про свій третій шлюб. Артист повів під вінець обраницю на ім’я Христина. Закохані уклали шлюб у США, а також саме там відгуляли весілля.

Варто зазначити, що для Олександра Кривошапка це буде вже друга дитина. Артист має доньку від попередніх стосунків, тож тепер його родина готується до нового поповнення.

Олександр Кривошапко та Христина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко та Христина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко та Христина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Нагадаємо, нещодавно Гіларі Свонк поставила на місце критиків її вагітності в 52 роки.

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