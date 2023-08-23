Олександр Лещенко на America's Got Talent "порвав" суддів номером і змусив Гайді Клум говорити українською

Сьогодні, 23 серпня, у прямому ефірі "America's Got Talent" український хореограф Олександр Лещенко разом з українською компанією Magic Innovations показав приголомшливий номер про війну в Україні.

Три місяці тривала підготовка нової постановки. Для прямих ефірів "America's Got Talent" Лещенко та команда Magic Innovations створили спеціальний, ексклюзивний номер. Важливо, що зберегли унікальність проєкту Hologram 4D cube show: поєднання голографічної реальності, хореографічної майстерності, і цього разу в основу лягла історія, яка говорить про найактуальніше для України.

Олександр Лещенко на "America's Got Talent"

За словами Лещенка, хоча формат проєкту розважальний, українці зараз не можуть просто так розважатися. Тому артисти використали всі інструменти, які мають, аби показати те, що відбувається в нашій країні.

"Поєднати таку глибоку тему з форматом розважального шоу неймовірно складно. Тому ми обрали історію народної української казки "Котигорошко", в якій є протистояння головного героя зі Змієм, котрий уособлює в собі зло, окупанта, який прийшов на нашу землю. А герой Котигорошко отримує силу від рідної землі, щоб побороти ворога! Але спершу в нього складний шлях, який він має подолати, перш ніж зустрітися обличчям до обличчя із загарбником", - розповів про ідею номера Лещенко.

Цього разу для виступу у прямому ефірі українська команда додала до голографічного кубу ще й LED-екрани та LED-підлогу, використовуючи anamorphic illusion эффект, щоб посилити ефект присутності й занурити глядача більше в історію номера! Нове шоу набагато складніше за попереднє, і над реалізацією працювало понад 30 спеціалістів. Команда впевнена, що українцям та американцям сподобається робота.

Олександр Лещенко на "America's Got Talent"

Олександр Лещенко на "America's Got Talent"

Олександр Лещенко на "America's Got Talent"

Олександр Лещенко на "America's Got Talent"

Виступ Олександра Лещенко та Magic Innovations на "America's Got Talent" відбувся у прямому ефірі 22 серпня (ранок 23 серпня за київським часом). Тепер Америка впродовж доби голосуватиме за учасників півфіналу і 23 серпня отримаємо результати голосування (ранок 24 серпня в Україні).

Судді емоційно коментували номер, а одна з членів журі, модель Гайді Клум навіть заговорила українською і сказала за виступ: "ДЯКУЮ"!

Нагадаємо, хореограф Олександр Лещенко разом з українською студією Magic Innovations нещодавно отримали 4 "ТАК" від суддів на шоу талантів "America's Got Talent", створивши новий спільний проєкт Hologram 4d cube show. Нове шоу українців приголомшило глядачів з усього світу, спричинивши справжній бум у соцмережах. Відео з виступом набрало понад 15 мільйонів переглядів, а також десятки тисяч коментарів захоплення від глядачів. Цей виступ і чотири "ТАК" від журі надало команді квиток до прямих ефірів "America's Got Talent".

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