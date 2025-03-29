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Олександр Педан чесно зізнався, чому жив з Притулою і як він йому допоміг
Шоумен пригадав часи розвитку їхньої кар'єри.
Український ведучий та капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан поділився спогадом про спільне проживання з Сергієм Притулою, який тоді був ведучим розважальних шоу.
За словами Олександра, квартиру з колегою він ділив ще у часи, коли знімався у "Comedy Club UA". Шоумен пригадав, як тоді запровадили обов'язкове використання української мови на телебаченні для ведучих. Тож йому слід було підтягнути свої знання, щоб продовжувати бути в кадрі гумористичного шоу.
Спочатку Педан звернувся до репетитора. Зірка здивував, що ним став Олександр Авраменко, який на той момент ще не був таким популярним як зараз. Утім, щоб ще більше зануритися в українськомовне середовище зірка тимчасово переїхав до столичної квартири Сергія. Ведучий в подкасті "Гуртом і вщент" поділився, що то були веселі часи, коли квартиру з ними ділив також і гурт "Скай".
"Вийшов закон, що ведучі мають вести шоу українською. На моє місце (в "Comedy Club UA" – прим. ред.) шукали людину й сказали, що у мене є півтора місяці вивчити мову. І я шукав репетитора. Ним стає Олександр Авраменко. Він тоді просто був викладачем і мені дали його номер. І він каже, що треба українськомовне середовище. Я переїжджаю до Притули. У нього була маленька орендована квартира. В ній жив Притула, я і гурт "Скай" в повному складі і ще міг хтось з Тернополя приїздити", - пригадав Педан.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан показав свою старшу доньку Валерію та публічно привітав її з днем народження.