Олександр Педан чесно зізнався, чому жив з Притулою і як він йому допоміг

Олександр Педан і Сергій Притула

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Український ведучий та капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан поділився спогадом про спільне проживання з Сергієм Притулою, який тоді був ведучим розважальних шоу.

За словами Олександра, квартиру з колегою він ділив ще у часи, коли знімався у "Comedy Club UA". Шоумен пригадав, як тоді запровадили обов'язкове використання української мови на телебаченні для ведучих. Тож йому слід було підтягнути свої знання, щоб продовжувати бути в кадрі гумористичного шоу.

Олександр Педан і Сергій Притула

Спочатку Педан звернувся до репетитора. Зірка здивував, що ним став Олександр Авраменко, який на той момент ще не був таким популярним як зараз. Утім, щоб ще більше зануритися в українськомовне середовище зірка тимчасово переїхав до столичної квартири Сергія. Ведучий в подкасті "Гуртом і вщент" поділився, що то були веселі часи, коли квартиру з ними ділив також і гурт "Скай".

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"Вийшов закон, що ведучі мають вести шоу українською. На моє місце (в "Comedy Club UA" – прим. ред.) шукали людину й сказали, що у мене є півтора місяці вивчити мову. І я шукав репетитора. Ним стає Олександр Авраменко. Він тоді просто був викладачем і мені дали його номер. І він каже, що треба українськомовне середовище. Я переїжджаю до Притули. У нього була маленька орендована квартира. В ній жив Притула, я і гурт "Скай" в повному складі і ще міг хтось з Тернополя приїздити", - пригадав Педан.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан показав свою старшу доньку Валерію та публічно привітав її з днем народження.