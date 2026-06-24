Олександр Педан чесно зізнався в кризах у шлюбі з дружиною і що врятувало їхні стосунки

Олександр Педан із дружиною / © instagram.com/pedanos

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Український телеведучий Олександр Педан чесно зізнався у кризах у шлюбі з дружиною Інною та поділився, що врятувало їхні стосунки.

Шоумен на проєкті «Ранкова кава» чесно зізнається, що їм із коханою доводилось переживати різне. За 23 роки шлюбу у стосунках подружжя неодноразово були критичні моменти. Проте закохані давали раду всім негараздам. Першою чергою вони думали про дітей — це була основна їхня мотивація. Особливо другий поштовх стосункам Олександра та Інни дала поява сина.

«У нас теж були критичні моменти і неодноразово. Сімейне життя — це робота, і воно теж йде синусоїдою. І ці моменти треба відчувати, коли хтось десь, може, охолов трошки, другий має включатись і так далі. Точно не святі, але ми якось розуміли, що ми разом сильніші. Для нас мотивація була — наші діти. Чесно скажу, вчасно народжений Марік. 9 років тому наш син дав нашим стосункам новий поштовх», — зізнається ведучий.

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Олександр Педан із дружиною / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан також поділився формулою, яка допомагає їхнім із дружиною стосункам. Закохані постійно розвиваються та намагаються бути цікавими одне одному. Окрім того, вони завжди все обговорюють. За словами шоумена, без розмови стосунки приречені. Важливо не лише говорити, але й слухати партнера та думати не лише про себе.

«Треба бути цікавим своєму партнеру. Перша секретна формула — треба навчитися говорити. Банально, але треба навчитися говорити про всі свої потреби, забаганки, про те, що не влаштовує — від побуту до інтиму. На жаль, хто не навчиться говорити, то стосунки приречені. Говорити — це дуже важливо. Думати не тільки про себе, а й про партнера. Коли ти цим займаєшся, тоді все нормально», — зазначив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан замилував сімейними фото. Окрім того, він звернувся до дружини з нагоди важливого свята.

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