Олександр Педан на фото 21-річної давнини показав, яким було його весілля з дружиною

Український ведучий Олександр Педан відсвяткував річницю весілля з дружиною Інною.

Так, пара вже як 21 рік живе в офіційному шлюбі. Тож, з нагоди важливої дати шоумен присвятив коханій допис в Instagram. Зокрема, Олександр Педан опублікував архівне фото з їхнього весілля. Шоумен на знімку позував у бежевому костюмі та білій сорочці. Тим часом його обраниця постала перед камерою у сукні нареченої та розкішній фаті.

Окрім того, шоумен адресував Інні теплі та ніжні слова з привітаннями. Він подякував їй за пів свого життя, яке провів із нею разом, а також за двох дітей - сина та доньку. Олександр Педан зазначив, що неабияк кохає та поважає дружину і не припинить цього робити й надалі.

Олександр Педан із дружиною / Фото: instagram.com/pedanos

"Моя Інна, ми 21 рік одружені! Це пів життя разом! Безмежно кохаю! Неймовірно вдячний за дітей! Дякую за всі "в горі і радості". Ціную, як друга. Поважаю, як професіоналку, що не зупинилась і знайшла себе. Далі разом!" – звернувся до коханої ведучий.

У коментарях під дописом подружжя привітали інші зірки шоубізнесу. Теплі слова закоханим написали ведуча Олена Кравець, шоумен Юрій Горбунов, дружина співака Дмитра Монатіка Ірина та інші.

Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик святкував 15-ту річницю річницю шлюбу з дружиною Катериною. Спортсмен ділився їхніми архівними фото та ніжно вітав обраницю.

Олександр Усик у 15-ту річницю шлюбу замилував кадрами з дружиною і публічно звернувся до неї

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