Олександр Педан насмішив кумедним фото зі своїм помітно підрослим 7-річним сином

Український ведучий Олександр Педан потішив рідкісним контентом зі своїм 7-річним сином Марком.

У своєму Instgaram шоумен опублікував кумедний знімок хлопчика. Помітно підрослий Марк позував перед камерою у костюмі зеленого дракона на тлі новорічної ялинки.

Загалом, Олександр Педан привітав підписників із Новим 2024 роком. Ведучий опублікував саме цей знімок сина, адже Дракон – це символ цього року. Тож таким чином шоумен наповнює стрічку новорічним настроєм.

Син Олександра Педана / Фото: instagram.com/pedanos

"Зеленого Дракошу новорічного вам", - підписав світлину Педан та додав смайлик, що підморгує.

Зазначимо, шоумен виховує двох дітей. Дружина Олександра Педана – Інна - народила йому доньку Валерію, якій вже 18 років, та сина Марка, якому сім років.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік потішив підписників рідкісним фото зі старшим сином та онуком. Музикант показав, який вони вигляд мають.

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