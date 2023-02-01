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Олександр Педан побував у найдорожчому гуртожитку – понад 5 тисяч гривень за кімнату

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Олександр Педан побував у найдорожчому гуртожитку – понад 5 тисяч гривень за кімнату

Олександр Педан в "Острозькій академії"

Ведучий завітав до Національного університету "Острозька академія".

Ведучий та автор освітнього тревелу "УніверСheck 2. Професії" Олександр Педан продовжує чесно розповідати про українські виші.

Цього разу ведучий разом із донькою побував в "Острозькій академії" і відвідав наразі найдорожчий гуртожиток в Україні.

Академію називають ще українським Кембриджем через науковий підхід до навчання. Виш є найстарішим у Східній Європі й розташований в однойменному та дуже камерному місті Острог на 13 тисяч мешканців.

Олександр Педан в
Олександр Педан в "Острозькій академії"

У новому випуску освітнього тревелу Олександр Педан разом із донькою влаштували екскурсію "Острозькою академією", дізналися інсайти від студентів про навчання та розглянули популярні у виші спеціальності: "Національна безпека" та "Політологія".

Олександр Педан в
Олександр Педан в "Острозькій академії"

"Ми намагалися дізнатися, які недоліки має "Острозька академія", але студенти в один голос заявляли, що вони відсутні. Хоча один, нам здається, ми все ж знайшли - це висока ціна на гуртожиток", - зазначив Педан.

Олександр Педан в
Олександр Педан в "Острозькій академії"

Телеведучому показали гуртожиток підвищеного комфорту, в якому тримісна кімната зі зручностями коштує 3 060 гривень в місяць з людини, а кімната-студія з кухнею – 5 400 грн.

"Якщо порівнювати із вартістю навчання, яке в "Острозькій академії" - від 23 до 29 тисяч гривень за рік, то ціна проживання в гуртожитку доволі висока. Але студенти пояснили нам, що зараз гуртожитки працюють більше як хостели. І живуть вони там почергово: спершу заїжджають і місяць навчаються офлайн одні, потім їдуть додому, де навчаються онлайн, а на їхню зміну приїжджають інші студенти. Також нам пояснили, що є гуртожитки з демократичними цінами, - від 700 грн за місяць, але туди потрапити ми не змогли. Тож які там умови - не знаємо", – розповів ведучий.

Нагадаємо, раніше Олександр Педан показав, що відбувається в гуртожитку Чернівецького національного університету. Ведучий був приголомшений умовами, в яких живуть студенти в гуртожитку цього вишу.

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Дата публікації
Перегляди
1246
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