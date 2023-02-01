Олександр Педан побував у найдорожчому гуртожитку – понад 5 тисяч гривень за кімнату

Ведучий та автор освітнього тревелу "УніверСheck 2. Професії" Олександр Педан продовжує чесно розповідати про українські виші.

Цього разу ведучий разом із донькою побував в "Острозькій академії" і відвідав наразі найдорожчий гуртожиток в Україні.

Академію називають ще українським Кембриджем через науковий підхід до навчання. Виш є найстарішим у Східній Європі й розташований в однойменному та дуже камерному місті Острог на 13 тисяч мешканців.

Олександр Педан в "Острозькій академії"

У новому випуску освітнього тревелу Олександр Педан разом із донькою влаштували екскурсію "Острозькою академією", дізналися інсайти від студентів про навчання та розглянули популярні у виші спеціальності: "Національна безпека" та "Політологія".

Олександр Педан в "Острозькій академії"

"Ми намагалися дізнатися, які недоліки має "Острозька академія", але студенти в один голос заявляли, що вони відсутні. Хоча один, нам здається, ми все ж знайшли - це висока ціна на гуртожиток", - зазначив Педан.

Олександр Педан в "Острозькій академії"

Телеведучому показали гуртожиток підвищеного комфорту, в якому тримісна кімната зі зручностями коштує 3 060 гривень в місяць з людини, а кімната-студія з кухнею – 5 400 грн.

"Якщо порівнювати із вартістю навчання, яке в "Острозькій академії" - від 23 до 29 тисяч гривень за рік, то ціна проживання в гуртожитку доволі висока. Але студенти пояснили нам, що зараз гуртожитки працюють більше як хостели. І живуть вони там почергово: спершу заїжджають і місяць навчаються офлайн одні, потім їдуть додому, де навчаються онлайн, а на їхню зміну приїжджають інші студенти. Також нам пояснили, що є гуртожитки з демократичними цінами, - від 700 грн за місяць, але туди потрапити ми не змогли. Тож які там умови - не знаємо", – розповів ведучий.

Нагадаємо, раніше Олександр Педан показав, що відбувається в гуртожитку Чернівецького національного університету. Ведучий був приголомшений умовами, в яких живуть студенти в гуртожитку цього вишу.

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