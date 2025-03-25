Олександр Педан показав доньку-красуню і розсекретив, як по-особливому відсвяткував її 20-річчя

Український ведучий та капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан показав свою доньку-красуню.

Знімком із Валерією шоумен поділився не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що 25 березня донька Олександра Педана святкує день народження. Ба більше, у дівчини цьогоріч ювілей. Валерії виповнюється 20 років. У своєму Instagram шоумен привітав доньку зі святом. Зокрема, він зазначив, що неабияк нею пишається та завжди тішитиметься її успіхам.

"Лєрусі 20! Неочікувано швидко, але неймовірно кайфово пролетів час. Завжди пишався і буду тішитись твоїм успіхам. Люблю безмежно", — зазначив ведучий.

Олександр Педан із донькою / Фото: instagram.com/pedanos

Також Олександр Педан показав, як вони святкували 20-річчя доньки. Родина вирішила не влаштовувати гучних вечірок. Натомість вони зібралися в ресторані та провели час у родинному колі.

"Вся родина в зборі! Найкращий день народження – у своїх дітей", — наголосив шоумен.

Олександр Педан із родиною / Фото: instagram.com/pedanos

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан розсекретив, де під час війни живе його донька. Також ведучий поділився, як Валерія заробляє собі на життя.

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