Олександр Педан показав гуртожиток майбутніх правоохоронців: 72 дівчини в одній кімнаті

Ведучий Олександр Педан разом з донькою Валерією продовжують розповідати про українські виші.

У новому випуску освітнього тревелу "УніверCheck" Педан показав Харківський національний університет внутрішніх справ і розповів про професію правоохоронця. Через постійні обстріли виш був змушений евакуюватися з міста. Оскільки навчальний заклад є потужним центром підготовки й навчаються там, несуть службу та працюють 10 тисяч осіб, то вишу довелося розділитися на два міста – Вінницю та Кам'янець-Подільський. В останньому зі зніманнями освітнього тревелу й побував Педан.

"У Харкові університет мав потужну матеріальну базу: корпуси, гуртожитки, плац, кіберцентр. Але щоб не наражатися на небезпеку, а оскільки навчають майбутніх правоохоронців, то вона досить висока, виш прийняв рішення евакуюватися. Нам було цікаво, наскільки швидко навчальний заклад "оговтався" після переїзду. І що нас приємно здивувало, це було максимально швидко. Університет дбає про комфорт своїх курсантів. Всього за два місяці вони зробили ремонт, стан гуртожитків і казарм дуже хороший. До всього, проживання безкоштовне", - ділиться враженнями телеведучий.

Олександр Педан

Олександр Педан

Високими є також вимоги в Харківському національному університеті внутрішніх справ до своїх курсантів. День Олександр Педан разом із донькою Лерою прожили за графіком майбутніх правоохоронців і чесно зізналися, що не готові до такої дисципліни.

"Курсанти прокидаються о пів на шосту ранку, бо вже за пів години у них зарядка. На пари та з пар ходять командою. Мають всього 10 хвилин на прийом їжі. Витримати такий графік можуть далеко не всі, але це зрозуміло. Професія поліцейського складна, потрібно бути витривалим і підготовленим", - поділився Олександр Педан.

Олександр Педан

Доньку телеведучого найбільше здивувало те, що такі ж першокурсники, як вона, проживають у казармі - 72 дівчини в кімнаті.

Олександр Педан з донькою

"Попри те, що в одній кімнаті проживає дуже багато дівчат, у них чисто. Ліжка застелені наче під лінійку. Що мене ще здивувало - у казармі немає шаф, лише маленькі тумбочки поряд із ліжками. Дівчата сказали, що їм цього вистачає. Бо з одягу у них - натільна білизна та форма", - розповіла про свої враження Валерія Педан.

Нагадаємо, раніше Олександр Педан побував у найдорожчому гуртожитку, де за кімнату студенти платять понад 5 тисяч гривень.

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