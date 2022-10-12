Олександр Педан показав красуню-дружину та привітав її з 19-річчям шлюбу

Подружжя відсвяткувало "гранатове" весілля.
Ведучий Олександр Педан поділився рідкісними фото зі своєю дружиною Інною.
Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram ведучий розмістив декілька кадрів, на яких позує з коханою. Зробив це Педан з нагоди їхнього спільного свята – подружжя відсвяткувало 19-річчя шлюбу. У народі цю річницю називають "гранатовим" весіллям.
Як зізнався Педан, він спочатку не збагнув, що гранат – то такий фрукт:
"Ми з Інною Педан 19 років разом. Кохаю безмежно. Зранку мама привітала нас з "гранатовим" весіллям. Ледве згадав, що "гранат", то такий фрукт. Мені всі написали, що "гранатове" весілля на честь дорогоцінного каміння. Дякую вам! І моїй гранатовій дружині", - написав Педан.
Нагадаємо, що Інна та Олександр Педан одружилися 2003 року, коли їм було по 21. А зустрілися закохані вперше ще за шкільних часів – у 9 класі під час гри у шкільному КВК. Згодом доля їх звела в університеті і відтоді вони не розлучалися. У подружжя є двоє дітей – 17-річна донька Валерія та син Марк, якому в грудні виповниться 6 років.
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