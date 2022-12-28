Олександр Педан показав рідкісні фото із сином та зворушливо привітав його із 6-річчям

Ведучий Олександр Педан нещодавно святкував день народження сина.

Марку виповнилося шість років. Тож, з нагоди свята шоумен вирішив показати рідкісні світлини із сином в Instagram.

Як зазначив Педан, день народження сина він провів разом із ним.

Олександр Педан із сином / Фото: instagram.com/pedanos

"Не можу натішитися, що цей день можу провести разом із сином. Лерчик уже доросла, навчається у Львові. А ось Марік, мій баді, мій дружбан, з яким намагаюся проводити якомога більше часу разом - і на спорті, і в житті. Передаю йому те чоловіче, що, власне, маю сам", - поділився Педан.

Ведучий також подякував ЗСУ за захист і за те, що має можливість святкувати день народження сина.

Олександр Педан із сином / Фото: instagram.com/pedanos

"Хочу подякувати ЗСУ за те, що таки маю можливість святкувати цей найважливіший день вдома з сином", - додав Педан.

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