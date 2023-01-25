Олександр Педан показав, що відбувається в гуртожитку Чернівецького національного університету

Ведучий був приголомшений умовами, в яких живуть студенти у гуртожитку при цьому виші.

Ведучий освітнього тревел-проєкту "УніверCheck 2. Професії" Олександр Педан нещодавно побував зі зніманнями в одному з найстаріших класичних вишів України Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Через неймовірної краси архітектуру та історію центральний корпус навчального закладу 2011 року включили до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. І, щорічно, до повномасштабного вторгнення, подивитися на ЧНУ приїжджало декілька десятків тисяч туристів.

"Ми отримали чимало повідомлень з проханнями відвідати ЧНУ. Не дивно, дуже гарний університет! І, до речі, єдиний в Україні виш, який виконує подвійну функцію – як заклад вищої освіти та об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", – розповів Педан.

Олександр Педан у Чернівецькому національному університеті

Центральний корпус університету – його екстер'єр та інтер'єр – приголомшив команду проєкту, як і саме місто Чернівці. А ось гуртожиток освітнього закладу викликав зовсім протилежні емоції.

"Найперше, студенти скаржилися, що гуртожитки розташовані далеко від вишу – в 45 хвилинах ходьби. Але для мене не це виявилося найбільшою проблемою. У гуртожитках немає порядку. Наче і зроблений косметичний ремонт – пофарбовані стіни. Але коридори захаращені непотребом – старими холодильниками з неприємним запахом, шафами, ліжками, стосами одягу. Це забороняється навіть пожежною безпекою. У коридорах також не було світла. І це ми знімали до блекауту. Хоча ціна, звичайно, більш ніж демократична – 3500 гривень за семестр. Також для студентів існують пільги", – прокоментував ведучий.

Олександр Педан у Чернівецькому національному університеті

Олександр Педан у Чернівецькому національному університеті

Педан сподівається, що від його візиту ситуація змінилася, і ЧНУ покращив умови проживання у гуртожитку або зробить це у близькому майбутньому. Бо студенти заслуговують на комфорт і безпеку, а університет – на достатню кількість зацікавлених та свідомих студентів.

Проєкт "УніверCheck 2. Професії" – це освітній тревел, мета якого популяризувати українські вищі навчальні заклади та одночасно об'єктивно висвітлювати їхні сильні та слабкі сторони. Разом зі своєю старшою донькою Лерою телеведучий Олександр Педан мандрує вишами, розповідає про навчання там, показує гуртожитки та знайомить із містом, у якому розташований освітній заклад. А в другому сезоні "УніверCheck 2. Професії" ще й ділиться професійними перспективами завдяки екскурсіям у топові українські компанії.

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