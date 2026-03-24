Олександр Педан показав свої фото з молодості і порівняв, як за 30 років змінився

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Реклама

Український ведучий та капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан порівняв фото з молодості зі свіжими і показав, як за 30 років змінився.

У своєму Instagram шоумен поділився серією архівних знімків. Ведучий вдався у спогади у свій день народження, який він святкує 24 березня. До слова, Олександру Педану виповнюється вже 44 роки.

Олександр Педан у 14 років / © instagram.com/pedanos

Тож, в Instagram ведучий показав, як із роками змінювався. Шоумен опублікував фото, на яких йому 14, 24 та 34 роки, і звичайно ж, без свіжого не минулось.

Реклама

24-річний Олександр Педан із дружиною та донькою / © instagram.com/pedanos

З роками змінювалась не лише зовнішність Олександра Педана, а й його сімейний стан. Шоумен одружився та став батьком. Спочатку на світ з'явилась донька ведучого, а потім й син.

34-річний Олександр Педан із дружиною та донькою / © instagram.com/pedanos

"Всім привіт. Мені 44! Еволюція Педана: 4 — 14 — 24 — 34 — 44. Дякую родині, друзям і Силам оборони", - поділився шоумен.

44-річний Олександр Педан із дружиною та донькою / © instagram.com/pedanos

У коментарях зірки шоубізнесу почали активно вітати Олександра Педана з днем народження. Теплі слова йому написали ведуча Соломія Вітвіцька, акторка Анастасія Цимбалару, продюсер Юрій Горбунов, співачка Джамала та багато інших.

