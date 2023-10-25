Олександр Педан розповів про свій 20-річний шлюб: "Дружина неодноразово рятувала його"

Також шоумен зізнався, як війна вплинула на його стосунки з коханою.

Український ведучий Олександр Педан вже 20 років живе у шлюбі з дружиною Інною.

Як зізнався шоумен, за ці роки вони разом багато чого пережили. Педан поділився, що він неабияк вдячній своїй обраниці. За словами ведучого, його дружина своєю мудрістю неодноразово рятувала їхній шлюб під час криз. У деталі Педан не став вдаватися.

"За 20 років сімейного життя неодноразово моя жінка, як то кажуть, рятувала шлюб своєю мудрістю", - зізнався шоумен у розмові зі Світланою Леонтьєвою.

Олександр Педан з дружиною та сином / Фото: instagram.com/pedanos

Також Педан розповів, що під час війни їхній з дружиною шлюб став набагато міцнішим. До слова, Інна відмовилася разом із сином виїжджати за кордон. За словами шоумена, це неабияк зміцнило їхню сім'ю, що в такий тяжкий час вони трималися разом.

"Я їй та 4-річному сину дуже вдячний за те, що на початку повномасштабної війни я запропонував їм поїхати за кордон, а вони сказали – ні, ми нікуди від тебе не поїдемо. Ми трималися купки. Це дійсно дуже зміцнило шлюб вкотре і точно його не розвалило. Стосунки на відстані – це дуже й дуже складно. Я не знаю, як можна жити рік-півтора окремо і зберегти ті почуття. Це просто люди живуть кожен своїм життям. І тому, на жаль, ці шлюби розвалюються", - поділився Педан.

Олександр Педан з сім'єю / Фото: instagram.com/pedanos

Нагадаємо, нещодавно співак Тарас Тополя розповів, як вони з дружиною рятували шлюб під час війни. До слова, музикант залишився в Україні, тим часом Олена разом з дітьми перебувала півтора року в США.

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