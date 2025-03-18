Олександр Педан розсекретив заробіток 19-річної доньки та де вона живе під час війни

Український ведучий Олександр Педан розповів про двох дітей і де вони зараз.

Як зізнається зірковий батько, його донька Валерія нині активно продовжує навчатися на соціолога в одному з престижних університетів у Львові. Водночас 19-річна дівчина пішла на підробіток і влаштувалася як SMM-спеціалістка.

"Моя донька навчається в УКУ на соціолога. В неї третій курс. І я тішуся, що в них навчання офлайн. Вона живе у Львові, веде кілька проектів як SMM, підпрацьовує, але навчання в неї – це номер один", - розповів ведучий в інтерв'ю "РБК-Україна".

Олександр Педан з донькою

Тим часом 8-річний син Педана Марко відвідує уроки в школі. Про майбутню професію юнак поки не роздумує. Але, за словами ведучого, син схильний до точних наук і творчого мислення.

"Сину вісім років. Він ще не знає, ким хоче бути. Останній раз він пожартував у школі, бо сказав, що хоче вирости борсуком. Я хочу, щоб він знайшов себе і йому просто було кайфово займатися тим, чим він хоче. Що бачу я? У сина гарний математичний склад розуму та він дуже креативно мислить", - додав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Педан висловився про заручини колеги Лесі Нікітюк і як відреагував на її новий статус.