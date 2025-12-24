Олександр Педан розсекретив, де живе та ким працює його 20-річна донька

Олександр Педан із донькою

Реклама

Український ведучий та капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан розсекретив, де живе та ким працює його донька.

Валерії наразі 20 років. Дівчина здобуває освіту за спеціальністю соціологія в одному з престижних вишів Львова. Отже, саме там вона наразі проживає. До речі, Валерія оселилась разом із хлопцем. Окрім навчання, донька Олександра Педана також працює. Вона є SMM-спеціалісткою.

Олександр Педан в інтерв'ю "ЖВЛ представляє" зізнається, що на свята донька нарешті приїде до Києва. Ведучий неабияк тішиться, що його родина збереться разом. До речі, Валерія їде не з порожніми руками, а везе рідним подарунки.

Реклама

Олександр Педан із донькою

"Хочеться побачитися з Лєруською. Вона зараз живе з хлопцем у Львові, там навчається. Ми не так часто зустрічаємося всією родиною. Вона вже живе трішечки окремо", - ділиться ведучий.

Зазначимо, Олександр Педан понад 20 років проживає в шлюбі з дружиною Інною. Разом вони виховують двох дітей – 20-річну Валерію та сина Марка, якому 26 грудня виповниться дев'ять років.

Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової приїхала на новорічні свята до України. Маша вперше привезла свого чоловіка-іноземця до Києва.