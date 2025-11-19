ТСН у соціальних мережах

Олександр Педан розсекретив особливі правила виховання 8-річного сина

Шоумен розповів про сімейні традиції.

Олександр Педан із сином

Український ведучий та капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан розповів про те, як виховує свого сина.

У сім'ї шоумена особливу увагу приділяють навчанню. Телеведучий зазначив, що особисто допомагає Маріку з уроками та повторює з ним шкільну програму. Зокрема, у них навіть є традиція – разом читати книжку перед сном.

"Щовечора ми разом читаємо: я - чотири сторінки, Марік - одну. Це наша традиція перед сном", - поділився Олександр Педан на проєкті "Ближче до зірок".

Олександр Педан із сином

У родині також діють чіткі правила користування ґаджетами. Зокрема, Маріку заборонено дивитися російські відео на YouTube: "Він знає, що цих відео не можна переглядати, бо це контент країни-ворога".

Окрім навчання у школі, хлопчик вже два роки відвідує заняття з Minecraft, де вчиться створювати власні проєкти та навіть опановує основи програмування.

"Щотижня він пише свій перший, поки що простий код. Це дуже розвиває", –  зазначив Олександр Педан.

Олександр Педан із сином

Сім'я телеведучого підтримує освіту в інтерактивній, розважальній формі. Саме такий формат притаманний шоу "Я люблю Україну", що об'єднує зірок та глядачів навколо любові до країни, гумору та української культури. Дивіться нові випуски проєкту щонеділі о 19:00  на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан відверто розповів про навчання в університеті. Ведучий вже два роки як студент. Шоумен здобуває другу вищу освіту.

