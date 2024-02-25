Відомий український ведучий шокував, як хакери викрали його акаунт у соцмережі

Український ведучий Олександр Педан приголомшив зізнанням, як хакери забрали у нього доступ до його YouTube-каналу.

Знаменитість розповів про прикру ситуацію, яка трапилася за його кар'єри. Так, Олександр тривалий час розвивав свої проєкти на YouTube-каналі. Втім, одного разу на шляху з'явилися хакери, які стали на заваді роботи ведучого і почали випускати сумнівний контент для його підписників, попередньо змінивши дані про канал:

"У мене вкрали YouTube. На ньому вийшло щось про біткоїни. Вони (хакери - прим. ред.) його переробили на канал американської контори, яка займається біткоїнами. Випустили там фейкове відео і написали "у нашої контори сьогодні розіграш: ви нам біткоїн, а ми вам – два". І хтось скидає, а вони їх обкрадають. А я не можу зайти, вони вкрали його. Я не знав, що робити, бо з YouTube дуже важко. YouTube сказав, що "у вас немає ні ключів, ні паролів, то який це ваш канал?", - розповів ведучий у програмі "Вихідний 2.0".

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

За словами Педана, зловмисникам вдалося отримати доступ до його каналу через злам старої пошти. Втім, після надання розголосу цьому випадку Олександру написав український хакер і запропонував допомогу. Взамін невідомий чоловік відмовився від будь-якої винагороди і наостанок сказав лише "Слава Україні!".

"Вони (хакери – прим. ред.) зламали мою українську стару пошту й звідти зайшли. Все одразу замінили, поставили американський номер і я – до побачення. Я розповів у сторіз і наступного дня пише хлопець, що поверне мені її. Каже: "Заходь зараз, ось твій новий пароль, у тебе є три хвилини прив'язати акаунт до свого телефону". І він мені все повернув!", - додав Олександр.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська також стала жертвою шахраїв і детально розповіла, що сталося.

Читайте також: