Олександр Педан у річницю шлюбу показав, яким було його весілля 22 роки тому

Олександр Педан із дружиною / © instagram.com/pedanos

Український ведучий та капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан святкує річницю шлюбу з дружиною Інною.

Саме 22 роки тому шоумен та його обраниця офіційно стали подружжям. Тож, ведучий у своєму Instagram привітав кохану з особливою датою в їхньому сімейному житті. Зокрема, він опублікував серію світлин із обраницею. Серед кадрів був і знімок, що був зроблений в день їхнього весілля. Тож, можна розгледіти, як пара одружувалась.

Також Олександр Педан адресував дружині теплі та приємні слова. Шоумен подякував коханій за роки прожиті разом і що вона була поруч і в горі, і в радощах. І, звичайно, ведучий неабияк тішиться створеній ними сім'ї з двома чудовими дітьми.

"22 роки тому вона сказала так! Інусь, кохаю сильно! Ти найкраща дружина, мати наших дітей і подруга! Дякую, що в горі і в радості!" – звернувся до дружини шоумен.

