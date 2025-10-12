ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Олександр Педан у річницю шлюбу показав, яким було його весілля 22 роки тому

Шоумен ніжно привітав обраницю з особливим святом в їхньому сімейному житті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олександр Педан із дружиною

Олександр Педан із дружиною / © instagram.com/pedanos

Український ведучий та капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан святкує річницю шлюбу з дружиною Інною.

Саме 22 роки тому шоумен та його обраниця офіційно стали подружжям. Тож, ведучий у своєму Instagram привітав кохану з особливою датою в їхньому сімейному житті. Зокрема, він опублікував серію світлин із обраницею. Серед кадрів був і знімок, що був зроблений в день їхнього весілля. Тож, можна розгледіти, як пара одружувалась.

Олександр Педан із дружиною / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан із дружиною / © instagram.com/pedanos

Також Олександр Педан адресував дружині теплі та приємні слова. Шоумен подякував коханій за роки прожиті разом і що вона була поруч і в горі, і в радощах. І, звичайно, ведучий неабияк тішиться створеній ними сім'ї з двома чудовими дітьми.

"22 роки тому вона сказала так! Інусь, кохаю сильно! Ти найкраща дружина, мати наших дітей і подруга! Дякую, що в горі і в радості!" – звернувся до дружини шоумен.

Олександр Педан із дружиною в молодості / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан із дружиною в молодості / © instagram.com/pedanos

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова святкувала річницю шлюбу. З нагоди особливої дати артистка показувала, як виходила заміж дев'ять років тому.

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie