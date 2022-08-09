Олександр Педан відверто зізнався, чому не пішов на фронт: "Я був у військкоматі"

Від початку повномасштабної війни чимало знаменитостей взяли замість мікрофону до рук зброю та пішли захищати свою країну.

Ведучий Олександр Педан зізнався, що теж ходив до військкомату. Однак, там йому відмовили. Ведучому пояснили, що у нього немає жодного військового досвіду, тож на фронті він не потрібен: хіба що буде водієм працювати або окопи рити. Утім, у тилу Педан зможе набагато більше чим допомогти українським захисникам.

"Я був у військкоматі. Я стою на тимчасовому обліку у Хмельницькому. Вони мене знають. І вони мені одразу сказали: "Дивися, ти не офіцер запасу, у тебе немає жодного досвіду, військової кафедри. Ти нам тут хіба що водієм або окопи копати". Вони мені відверто заявили: "Ти зараз багато робиш і це важливіше. Якщо потрібно буде, є контакти, ти на місці, і ми тебе знайдемо", - розповів знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

Педан також зізнався, якщо ж так станеться, що він піде воювати, то йому б хотілося бути артилеристом. Ведучий пояснив це тим, що піхоті нині дуже складно, тож він не зможе довго витримати у таких умовах морально.

"У піхоті зараз дуже складно. У них найтяжча робота у світі. Хлопці та дівчата сидять в окопах, і як би вони не хотіли, вони не можуть стріляти в орка, оскільки відстань не дозволяє. По них орки пускають мінами , бомбами, ракетами, касетами - чим завгодно. Але якщо вони звідти підуть, то туди прийдуть орки. Тобто вони мають бути там. Це правда складно. Я екстраверт, мені там буде складно морально, а артилерія працює швидко", - пояснив Педан.

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