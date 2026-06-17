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Олександр Педан з донькою закінчив університет і похвалився їхніми дипломами: "Ми обоє випускники"
Шоумен здобув ступінь магістра, а Валерія — бакалавра.
Український ведучий та капітан шоу «Я люблю Україну» Олександр Педан разом із донькою закінчив університет.
Про їхні досягнення у навчанні шоумен розповів в Instagram. Зокрема, Олександр Педан здобував ступінь магістра в Українському католицькому університеті, що у Львові. Шоумен опановував другу вищу освіту за спеціальністю «Державне управління». І ось нарешті він отримав свій диплом та став випускником.
Виявилося, що не лише Олександр Педан здобув новий освітній ступінь, а й його донька. 21-річна Валерія стала бакалавром. Дівчина закінчила той університет, що й тато. Щоправда, у Валерії інша спеціальність — соціологія.
До речі, Олександр Педан разом із донькою вже й показався в образі випускників. Вони одягли мантії та конфедератки, позували на тлі університету та хизувались своїми отриманими дипломами.
«Цього року в УКУ стало на одного бакалавра і одного магістра більше. Не віриться, що 4 роки тому все тільки починалося. Тепер із Лєрою ми обоє випускники», — поділився шоумен.
Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер здобула науковий ступінь. І це при тому, що в зірки серіалу «Секс і місто» немає вищої освіти.