Олександр Педан заінтригував, хто стане новою ведучою шоу "Я люблю Україну"

Телеканал ТЕТ офіційно оголосив, що завершує співпрацю з Ксенією Мішиною після чотирьох сезонів шоу "Я люблю Україну".

Капітан проєкту Олександр Педан прокоментував заміну ведучої та заявив, що ім'я нової партнерки йому вже відоме. Хто вона, глядачі дізнаються вже в новому році, однак шоумен натякнув, що ця дівчина вирізняється гумором і самоіронією.

"У нас буде нова ведуча. Єдине, поки що я не можу анонсувати, хто саме, ви скоро дізнаєтеся. Класна, весела, самоіронічна, молода, красива – все, що треба. Ми були знайомі раніше", – заінтригував Олександр Педан в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

Ксенія Мішина

Крім того, капітан запросив дивитися святковий випуск шоу "Я люблю Україну" в новорічну ніч – 31 грудня, о 18:00 на ТЕТ. Ділитися своєю любов'ю до України під бій курантів будуть Даша Квіткова, Олександра Машлятіна, Євген Клопотенко, Фіма Константиновський та ще декілька улюблених зірок, чия поява стане справжнім сюрпризом по обидва боки екрана.

"Буде дуже класна тригодинна історія. Класні, позитивні гості, їх буде трішки більше, ніж ми заявили. Декілька конкурсів можна буде взяти для себе в новорічну ніч, адаптувати в родинному колі", – прокоментував Олександр Педан.

Кадр із шоу "Я люблю Україну"

Зустрічайте Новий 2025 рік у компанії улюбленого родинного шоу "Я люблю Україну", трансляція якого розпочнеться 31 грудня, о 18:00.

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