Олександр Педан замилував сімейними фото з дочкою і сином та звернувся до дружини в особливий день

Олександр Педан з родиною / © instagram.com/pedanos

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Український телеведучий Олександр Педан зворушив Мережу сімейними фото з дітьми та розповів про батьківство, яке стало для нього одним із найважливіших життєвих подарунків.

З нагоди Дня батька шоумен вирішив поділитися особливими спогадами. Він оприлюднив серію архівних кадрів із родинного альбому. На знімках Олександр позує разом із дочкою Валерією та сином Марком. Світлини показують дітей ще маленькими. Публікація швидко привернула увагу шанувальників ведучого. Педан присвятив допис своїй ролі тата.

Олександр Педан з родиною / © instagram.com/pedanos

«Щасливий бути батьком цих двох. Батьківство — це найкраще, що сталося зі мною. Дякую, Інно, за можливість бути батьком», — написав Олександр Педан.

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Телеведучий неодноразово розповідав, що родина займає особливе місце в його житті. Для нього важливо залишатися поруч із дітьми, підтримувати їх та розділяти важливі моменти.

Діти Олександра Педана / © instagram.com/pedanos

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан з донькою закінчив університет і похвалився їхніми дипломами.

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