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Олександр Педан зізнався, чому останні п'ять років не проводить новорічні корпоративи

Олександр Педан зізнався, чому останні п'ять років не проводить новорічні корпоративи

Олександр Педан

Артист поділився, де та з ким зустріне зимові свята.

Телеведучий і капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан поділився планами на зимові свята.

Як зізнається знаменитість, цього року у новорічний період більшу увагу він приділить родині. Зокрема, на Різдво до Києва приїде його донька Лєра з хлопцем Данею. Бо саме діти створюють головний святковий настрій у зірковій сім’ї. Педан каже, що відтоді як подорослішав син Марік, він уже відмовляється від роботи в Новий рік. Тож 2025-й зустрічатиме вдома.

"Раніше я багато працював у новорічну ніч. Напевно, до того моменту, коли Марік подорослішав та захотів святкувати. Тож останні пʼять років я вже не працюю в новорічну ніч. Вважаю це родинним святом і мені дуже комфортно і класно зустріти його вдома. Після багатьох років роботи, коли я вперше зустрів його в колі сім’ї, я зрозумів, наскільки мені цього не вистачало. Тому цього року на свята будемо вдома", – поділився ведучий.

Олександр Педан / ©
Олександр Педан

І якщо Олександр буде відповідальний за розваги, то готувати фірмові страви візьметься дружина ведучого – Інна Педан. Зірка каже, що у Новий рік також ввімкне шоу "Я люблю Україну", що стане їхньою традицією.

"Цього року на телевізорі в нас буде новорічний випуск "Я люблю Україну". Я думаю, що він буде ідеальним вибором для перегляду в новорічний вечір. По-перше, він дуже цікавий, веселий, позитивний та про українські традиції. Там буде багато приємних зірок, тому його можна дивитися і грати разом з нами", – наголосив Олександр Педан.

Дивіться телеканал ТЕТ 31 грудня о 18:00 і зустрічайте Новий рік з проєктом "Я люблю Україну” та улюбленими зірками – Олександром Педаном, Юрієм Ткачем, Ксенією Мішиною, Дар’єю Квітковою, Євгеном Клопотенком, Олександрою Машлятіною та Фімою Константиновським.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також поділилася, де та з ким уперше за тривалий час проведе новорічні свята.

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