Олександр Педан зізнався, що його донька вступатиме в Україні: "Це було її рішення"

Ведучий Олександр Педан зізнався, що як батько абітурієнтки, не є прихильником закордонних вишів, і розповів, чому важливо сьогодні підтримати українську освіту.

За словами Олександра Педана, зробити правильний вибір у 17 років – непросто, а зробити його в умовах війни - завдання із зірочкою. Але абітурієнти повинні обрати свій шлях самостійно, а батьки поставитися до нього з повагою.

"Мій біль, як батька, у якого донька абітурієнтка, збігається з болем 90-та відсотків українців, чиї діти також не знають, куди вступати. Важко поїхати кудись, важко отримати інформацію. А потім молодь вступає туди, де близько додому, де дешевше, або де престижно, модно, де навчалася вся династія. Це не є правильно. Майбутні студенти мають самостійно обирати свій шлях", - сказав Педан в інтерв'ю "Суспільному".

Олександр Педан з донькою / Фото: instagram.com/pedanos

17-річна донька Олександра, Валерія з вибором університету вагається до сьогодні. Єдине, у чому впевнена дівчина, що навчатися вона хоче в Україні.

"Ми сіли з Лерою і поговорили. Це було її рішення. Я намагався не тиснути. Батьки не повинні тиснути на дітей. Але ми вирішили, що вона буде навчатися в Україні", - розповідає Олександр.

Телеведучий переконаний: сьогодні як ніколи потрібно підтримати українськи виші. Бо працювати продовжують навіть евакуйовані університети з Маріуполя, Херсона, Харкова. Разом із донькою Олександр навіть зняв проєкт про українські вищі навчальні заклади, який називається "УніверСheck". Ідея прийшла ще до війни, знімання також відбулися задовго до повномасштабного вторгнення Але сьогодні проєкт набув абсолютно нових сенсів.

Олександр Педан з донькою / Фото: instagram.com/pedanos

"Ми вирішили допомогти абітурієнтам зі знайомством із вишами і поїхали з Лерою в подорож університетами України, - каже телеведучий. - Ми відкриваємо повністю "кухню" навчання - Лера зі свого боку як абітурієнтка, я з боку батьків. На виході маємо дві точки зору".

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