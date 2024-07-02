Олександр Пікалов, який служить у Нацгвардії, показався у військовій формі

Актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов, який служить у лавах Національної гвардії, показався у військовій формі.

Так, шоумен побував на важливому заході. Футбольний клуб "Локомотив" випустив лімітовану серію футбольних джерсі. Колекція вбрання присвячена подіям 23 січня цього року. Російські окупанти тоді поцілили та знищили спортивну базу "Локомотива".

Днями відбулася презентація спеціальних футбольних футболок, де й запримітили Олександра Пікалова у військовій формі. Шоумен під час повномасштабної війни вступив до лав Нацгвардії, але про свою службу взагалі нічого не розповідає. Тож, користувачі чи не вперше побачили Пікалова у військовій формі.

Олександр Пікалов та керівник "Локомотива" / Фото: facebook.com/fc.lokomotyv.ua

Зазначимо, Олександр Пікалов пішов служити ще на початку повномасштабної війни. Шоумен перебуває у лавах Нацгвардії. Раніше його колега Євген Кошовий розповідав, що Пікалов служить у відповідній частині та виконує завдання, які перед ним ставить керівництво. Час від часу гуморист бере участь у благодійних концертах, якщо отримує дозвіл полишити службу.

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